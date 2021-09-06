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06 сентября 2021, 17:03

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против отмены МРОТ

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальные вопросы, выступила против предложения отменить понятие Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила против отмены МРОТ
Фото: Яндекс.Дзен

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальные вопросы, выступила против предложения отменить понятие Минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Чиновница считает, что отмена МРОТ вызовет хаос. «МРОТ и прожиточный минимум — у них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения», - заявила Голикова, слова которой приводит «КоммерсантЪ».

Г-жа Голикова также отметила, что на прожиточный минимум завязано большое количество социальных выплат и пособий, которые просто так невозможно трансформировать.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев от КПРФ предложил отказаться от МРОТ и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. Парламентарий считает, что МРОТ следует отвязать от всех других параметров, так как он больше вредит, чем приносит пользы.

В настоящее время МРОТ равен 12 792 рублей, а в 2022 году власти обещают повысить его до 13 617 рублей.

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