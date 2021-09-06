УФАС по Рязанской области заподозрила «Магнит» и «Пятерочку» в завышении цен на овощи
Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области заподозрило магазины сетей «Магнит» и «Пятерочка» в установлении монопольно высоких цен на овощи
Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Рязанской области заподозрило магазины сетей «Магнит» и «Пятерочка» в установлении монопольно высоких цен на овощи.
По жалобам местных жителей УФАС провела проверку обоснованности повышения цен на социально значимые продукты в крупнейших продовольственных сетях области, а по итогам этой проверки было возбуждено дело в отношении АО «Тандер» («Магнит») и ООО «Агроторг» («Пятерочка»).
В материалах антимонопольной проверки говорится, что супермаркеты «Магнит» и «Пятерочка» этим летом продавали картофель, лук, капусту и морковь по завышенным ценам. Наценка к стоимости закупки составляла 50%, а в некоторых случаях - все 100%, сообщает РБК.
В X5 Group (управляет сетью «Пятерочка») заявили, что подозрения УФАС в завышении цен «не отражают реальную ценовую ситуацию» в магазинах, поскольку в течение лета наценка на овощи постоянно менялась.