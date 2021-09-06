Девушка Юрия Хованского сообщила о пропаже 600 тысяч рублей после обыска
Девушка блогера Юрия Хованского Мария, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», сообщила об исчезновении 600 тысяч рублей из квартиры блогера после обысков
Девушка блогера Юрия Хованского Мария, который находится под арестом по обвинению в оправдании терроризма за песню о теракте во время мюзикла «Норд-Ост», сообщила об исчезновении 600 тысяч рублей из квартиры блогера после обысков. Девушка отметила, что пропавшие деньги являются ее личными сбережениями.
Телеграм-канал Baza сообщает, что во время обысков сотрудники полиции не пускали ее в квартиру, а уже после окончания следственных мероприятий она обнаружила, что пропала крупная сумма.
Девушка посоветовалась с родителями Юрия Хованского и не стала сразу писать заявление, поскольку данный факт мог негативным образом сказаться на участи блогера. Но сейчас она все же решила обратиться в Следственный комитет.
Мария также сообщила, что после этого к Хованскому в СИЗО пришли силовики и настоятельно попросили его «угомонить свою девушку». В противном случае Хованскому угрожали поместить его в камеру с невыносимыми условиями.
Кроме того, силовики спрашивали, «давно ли девушка сидит на наркотиках». Этот вопрос Мария расценивает как угрозу, что ей могут подбросить вещества, хотя наркотики она никогда не употребляла.