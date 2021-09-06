06 сентября 2021, 15:34
На Урале пенсионерам во время выборов выдадут продуктовые карточки номиналом 150 рублей
В Свердловской области во время выборов в Госдуму пенсионерам на избирательных участках будут раздавать продуктовые карточки. Правда по этим карточкам избиратели смогут приобрести товаров только на 150 рублей
Фото: golos-buryatyi.ru
В Свердловской области во время выборов в Госдуму пенсионерам на избирательных участках будут раздавать продуктовые карточки. Правда по этим карточкам избиратели смогут приобрести товаров только на 150 рублей.
Официально карточки пенсионерам будут вручать в рамках празднования Дня пенсионера, но только во время трехдневных выборов в Госдуму и Заксобрание Свердловской области 17-19 сентября. В Минсоцполитики региона сообщили, что деньги на продуктовые сертификаты предоставил один из благотворительных фондов.
По данным портала Znak.com, подарочные продуктовые сертификаты будут действовать только в магазинах сети «Пятерочка». В X5 Retail Group, которая владеет сетью «Пятерочка», раздачу продуктовых карточек на избирательных участках.