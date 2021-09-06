ФССП начала процедуру обращения в доход государства актива депутата Сергея Сопчука
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру обращения в доход государства доли в ООО «Терней Золото», которой владел депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала процедуру обращения в доход государства доли в ООО «Терней Золото», которой владел депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Сопчук.
Ранее Генпрокуратура установила, что Сергей Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью. Позже суд признал, что владельцы «Терней Золота» — Сергей Сопчук и Василий Усольцев (бывший депутат Госдумы и бывший вице-губернатор Приморского края) скрывали от контролирующих органов свое участие в этом активе. Суд в итоге вынес вердикт о конфискации актива.
По данным прокуратуры, Сопчук лично, а также через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год вложил в ООО «Терней Золото», которое разрабатывает месторождения «Салют» и «Приморское» в Приморском крае, более 1 млрд рублей, а Усольцев — 138,4 млн рублей. Акции (99,73%) депутат передал своей сестре Людмиле Стуковой, которая стала фиктивным владельцем золотодобывающей компании. Став депутатом, Сопчук продолжил заниматься коммерческой деятельностью.
Согласно решению суда, доли «Терней Золота» отойдут Росимуществу, которое организует дальнейшую добычу полезных ископаемых или выставить актив на торги, сообщает РБК.