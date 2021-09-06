Глава ЦИК назвала технологию с использованием кандидатов-двойников «безобразием»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала историю с двойниками депутата и кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала историю с двойниками депутата и кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского. Ранее сообщалось, что два кандидата в депутаты не только поменяли свои имена и фамилии на «Борис Вишневский», но и отрастили к выборам бороды, чтобы внешне быть максимально похожими на «оригинал».
Глава Центризбиркома в эфире радиостанции «КоммерсантFM» заявила появление в списке кандидатов в депутаты людей с одинаковыми именами и теперь еще и похожих по внешности - это безобразие и издевательство над избирателями.
«Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков», — заявила Элла Памфилова.
Председатель комиссии также пообещала после выборов в Госдуму подготовить предложения для парламента по законодательному запрету таких избирательных технологий.