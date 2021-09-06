Один из свидетелей по делу о крушении малазийского «Боинга» скончался
Один из свидетелей по делу о крушении в Донецкой области пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, некоторое время назад скончался
Один из свидетелей по делу о крушении в Донецкой области пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, некоторое время назад скончался, пишет РИА Новости.
Судья по делу об авиакатастрофе под Донецком Хендрик Стинхейс сообщил, что «свидетель G9O81» был тяжело болен, что затруднило его опрос, а затем скончался.
Также сообщается, что вердикты по делу об авиакатастрофе будут вынесены до конца текущего года.
Кроме того, в суд начали прибывать родственники погибших в результате крушения самолета, чтобы выступить на слушаниях. Напомним, что в этой катастрофе погибли 298 человек.
Обвиняемыми по делу проходят Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. По версии следствия, они причастны к передвижению ЗРК «Бук», из которого был сбит малазийский лайнер.