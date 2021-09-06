Москвичи жалуются на отказ властей обновлять ковид-сертификаты после ревакцинации
В ЕМИС также отметили, что на данный момент при ревакцинации срок действия ковид-сертификата не продлевается, но пообещали пересмотреть условия
Москвичи стали жаловаться на отказ властей обновлять ковид-сертификаты после ревакцинации.
Так, сотрудница одной из IT-компаний рассказала «Коммерсанту», что после повторной вакцинации ей не продлили срок действия сертификата. Документ обновили только через три недели после многочисленных обращений женщины в техподдержку Единой медицинской информационной системы.
В ЕМИС также отметили, что на данный момент при ревакцинации срок действия ковид-сертификата не продлевается, но пообещали пересмотреть условия.
В свою очередь в Департаменте информационных технологий Москвы сообщили, что QR-код вакцинированных граждан действует год, поэтому новый сертификат после ревакцинации не так уж и нужен. Однако сами граждане, которые поставили повторную прививку, заявили, что без обновления срока вакцинации они не могут получить бонусы от работодателей или посетить страны, где действие ковид-сертификата составляет 6 месяцев.