В России создали первый в мире иммуноглобулин против коронавируса
В России проходят клинические испытания «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против коронавируса
В России проходят клинические испытания «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против коронавируса. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказала глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер.
Руководитель ФМБА сообщила, что «Ковид-глобулин» был создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19. В настоящее время проходит третья стадия испытаний препарата.
Иммуноглобулин планируется использовать для лечения средних и тяжелых форм COVID-19.
По данным ТАСС, для создания «Ковид-глобулина» российские ученые использовали 2,5 тонны биоматериала переболевших коронавирусом жителей Москвы. Испытания показали, что данный препарат способен нейтрализовать коронавирус без каких-либо побочных эффектов для пациента.