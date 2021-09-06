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06 сентября 2021, 11:59

В России создали первый в мире иммуноглобулин против коронавируса

В России проходят клинические испытания «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против коронавируса

В России создали первый в мире иммуноглобулин против коронавируса
Фото: rtp-news.com

В России проходят клинические испытания «Ковид-глобулина» — первого в мире зарегистрированного специфического иммуноглобулина против коронавируса. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказала глава управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольга Эйхлер.

Руководитель ФМБА сообщила, что «Ковид-глобулин» был создан на основе плазмы крови переболевших COVID-19. В настоящее время проходит третья стадия испытаний препарата.

Иммуноглобулин планируется использовать для лечения средних и тяжелых форм COVID-19.

По данным ТАСС, для создания «Ковид-глобулина» российские ученые использовали 2,5 тонны биоматериала переболевших коронавирусом жителей Москвы. Испытания показали, что данный препарат способен нейтрализовать коронавирус без каких-либо побочных эффектов для пациента.

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