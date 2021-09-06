Генпрокурор предложил приравнять реабилитацию нацизма к экстремизму
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности. Это позволит расширить возможности властей бороться с таким явлением как нацизм
Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил приравнять реабилитацию, оправдание и пропаганду нацизма к экстремистской деятельности.
Силовик отметил, что это позволит расширить возможности властей бороться с таким явлением как нацизм, сообщает РИА Новости.
Сейчас в российском Уголовном кодексе есть статья «Реабилитация нацизма», максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы.
При этом максимальное наказание по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» составляет до 6 лет лишения свободы.
Одновременно с этим в Законе о противодействии экстремистской деятельности вместе с тем говорится, что экстремистской деятельностью в числе прочего считается «использование нацистской атрибутики или символики».