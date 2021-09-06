Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке теракта в Ингушетии
Сотрудники ФСБ задержали в республике Ингушетия четырех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»
Сотрудники ФСБ задержали в республике Ингушетия четырех сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
По данным спецслужб, задержанные готовили теракт и атаки на сотрудников правоохранительных органов.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили «Интерфаксу», что исламисты планировали нападения на силовиков с использованием самодельных взрывных устройств.
Все подозреваемые - граждане России.
По версии спецслужб, сторонники ИГИЛ установили через интернет контакты с боевиками для координации своих действий. Помимо подготовки терактов задержанные занимались пропагандой террористической идеологии среди россиян.
При обыске по месту жительства задержанных силовики обнаружили огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, компоненты и инструменты для их изготовления.