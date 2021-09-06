Чувашский священник призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы и имущество
«Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе», — заявил отец Роман.
Священник храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске (республика Чувашия) отец Роман (Степанов) обратился к главе Русской православной церкви и другим церковным функционерам с призывом обнародовать данных о своих доходах и имуществе.
В своем манифесте на YouTube-канале «pope Roman» священнослужитель предложил всем представителям РПЦ покаяться и раскрыть свои доходы.
«Я предлагаю, чтобы патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы, все священники, руководители патриархальных и епархиальных отделов, дьяконы и их родственники написали декларации о своих доходах и имуществе», — заявил отец Роман.
Чувашский священник считает, что публикация деклараций повысит доверие людей к церкви.
«Нам пора перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконье, злоупотребление и использование своего служебного и духовного авторитета в качестве повода для того, чтобы наживаться в материальном плане», — добавил отец Роман.
Напомним, что патриарх Кирилл известен своей любовью к роскоши. Предстоятель РПЦ всегда носит на руке люксовые часы, передвигается на дорогих автомобилях, яхтах и частных самолетах.