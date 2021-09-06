Госдеп США призвал российские власти освободить задержанных крымских татар
Власти выступили в защиту задержанных 3 и 4 сентября замглавы крымскотатарской организации «Меджлис» (признана экстремистской и запрещена в России) Наримана Джеляла и еще 45 крымских татар
Госдепартамент США опубликовал заявление по поводу задержания крымских татар в Крыму. Власти выступили в защиту задержанных 3 и 4 сентября замглавы крымскотатарской организации «Меджлис» (признана экстремистской и запрещена в России) Наримана Джеляла и еще 45 крымских татар.
В своем заявлении Госдеп называет российские власти «оккупационными» и просит немедленно освободить задержанных крымских татар.
«Это последнее в длинной череде политически мотивированных рейдов, задержаний и карательных мер против Меджлиса и его руководства, которые подверглись репрессиям за противодействие попытке аннексии Крыма Россией»,— говорится в заявлении Госдепа.
Нариман Джелял и еще четверо крымских татар были задержаны по подозрению в диверсии путем повреждения газопровода. Остальные были задержаны во время акции в поддержку Джеляла возле здания УФСБ в Симферополе. 5 сентября все участники стихийного митинга были задержаны.