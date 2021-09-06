Двойники Бориса Вишневского, сменившие имена перед выборами, отрастили еще бороду как у депутата
Двойники кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского не только сменили имена и фамилии, но и внешность
Двойники кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского не только сменили имена и фамилии, но и внешность.
Кандидаты 43-летний Борис Геннадьевич Вишневский и 59-летний Борис Иванович Вишневский перед выборами отрастили бороду, чтобы внешне быть похожими на Бориса Лазаревича Вишневского. Фотографию, которая будет висеть на избирательных участках, опубликовал телеграм-канал «Ротонда».
Депутат Борис Вишневский данную ситуацию «политическим мошенничеством». Он призвал председателя Центризбиркома РФ Эллу Памфилову обратить на это внимание.
Ранее сообщалось, что в округе, в котором баллотируется Борис Вишневский из «Яблока», в депутаты выдвинулись еще два Бориса Вишневского. По данным Znak.com, одного из них ранее звали Виктором Ивановичем Быковым. Он занимает должности секретаря местного отделения «Единой России» муниципального округа МО-78 и руководителя общественной приемной партии власти в Адмиралтейском районе.
Второй Борис Вишневский раньше был Алексеем Геннадьевичем Шмелевым. Он работает руководителем коммерческого отдела в «Европроект Групп».