06 сентября 2021, 09:54
Главред «Проекта» Роман Баданин сообщил о запуске нового СМИ
Основатель издания «Проект», которое было признано властями «нежелательной организацией», объявил о запуске нового средства массовой информации. Роман Баданин сообщил, что называться новое издание будет «Агентство»
Фото: xabarlar.ru
Основатель издания «Проект», которое было признано властями «нежелательной организацией», объявил о запуске нового средства массовой информации. Роман Баданин сообщил, что называться новое издание будет «Агентство».
«Быть агентом модно, вы же знаете», - отметил Роман Баданин, имея ввиду массовое включения независимых СМИ в реестр «иностранных агентов».
Журналист сообщил, что «Агентство», как и «Проект», займется расследованиями. «Мы постараемся, чтобы они тоже раздражали российские власти, но самое главное — были интересны и важны вам», - добавил Баданин.
Журналист призвал в своем Telegram поддержать новое издание «лайком или пожертвованием».