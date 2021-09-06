Меню
Спорт
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
06 сентября 2021, 07:31

Полицейские сорвали матч между Бразилией и Аргентиной. Несколько игроков не прошли карантин

В Бразилии сотрудники полиции прервали футбольный матч между сборной страны и Аргентиной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года

Полицейские сорвали матч между Бразилией и Аргентиной. Несколько игроков не прошли карантин
Фото: gol.ru

В Бразилии сотрудники полиции прервали футбольный матч между сборной страны и Аргентиной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Полицейские объяснили свои действия тем, что на поле вышли игроки, которые не прошли карантин.

Примерно на 10-й минуте отборочного матча произошла потасовка между игроками сборной Аргентины и членами тренерского штаба соперника. Причиной инцидента стало появление на поле бразильских полицейских и сотрудников Минздрава страны.

В итоге игроки сборной Аргентины решили уйти в подтрибунное помещение. Счет на табло был 0:0.

В полиции заявили, что игра была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. По данным силовиков, четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли 14-дневный карантин.

В полиции уточнили, что указанные футболисты заявили властям, что не посещали Великобританию, хотя играют в английских клубах.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на это заявил, что власти Бразили могли бы заранее сообщить о сложившейся ситуации, а не дожидаться начала важного матча, чтобы его прервать.

«То, что произошло сегодня — прискорбно для футбола, это создает плохой имидж. Люди вышли на поле, чтобы сорвать матч», - отметил в свою очередь руководитель футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа.

Отборочный матч между Бразилией и Аргентиной перенесен на неопределенное время.

Материалы по теме
РФС предложил отменить лимит на иностранных футболистов в премьер-лиге
Эксперты оценили шансы «Спартака» пройти «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов
РФС официально подписал контракт с новым тренером сборной Валерием Карпиным
Сейчас на главной
Авторская колонка
Сортирная идеология
В старые времена, придя в гости, я, прежде всего, изучал хозяйские книжные шкафы. Теперь вроде всё есть в Интернете (хотя многого там нет) – и я уже не лезу в чужие книжные залежи. А тогда, в годы детства и юности, в гостях у знакомых я доставал старые тома про Гражданскую войну и Революцию – и почти всегда на фотках в них была куча исчёрканных ручкой лиц
Авдерин Валерий
В белорусском СИЗО нашли россиянку, которую арестовали за твит с критикой Лукашенко
Александр Лукашенко
В белорусском СИЗО нашли россиянку, которую арестовали за твит с критикой Лукашенко
В Белоруссии в СИЗО находится российская гражданка Ирина Викхольм, которую обвиняют в клевете в адрес президента республики Александра Лукашенко
В Гвинее военные устроили мятеж и задержали президента страны
Гвинея
В Гвинее военные устроили мятеж и задержали президента страны
Главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Вместе с президентом военные задержали несколько высокопоставленных чиновников
В Ивановской области организуют избирательные участки возле магазинов
выборы в Госдуму
В Ивановской области организуют избирательные участки возле магазинов
В Ивановской области избирком разрешил проводить выборы в Госдуму вне традиционных участков для голосования: на футбольном поле, на остановках и рядом с магазинами
ВГТРК удаляет из YouTube дебаты с требованием освободить Навального
предвыборные дебаты
ВГТРК удаляет из YouTube дебаты с требованием освободить Навального
Государственный медиахолдинг ВГТРК удаляет c YouTube видеозапись предвыборных дебатов, в ходе которых лидер списка партии РПСС Максим Шевченко призвал власти освободить Алексея Навального
Российские паралимпийцы заняли третье место в медальном зачете Игр в Токио
паралимпиада в токио
Российские паралимпийцы заняли третье место в медальном зачете Игр в Токио
Паралимпийская сборная России, которая выступает под нейтральным флагом, завоевала на летних играх в Токио 36 золотых медалей и заняла четвертое место в общем медальном зачете
Google и «Яндекс» запретили показывать в поисковой выдаче «Умное голосование»
умное голосование
Google и «Яндекс» запретили показывать в поисковой выдаче «Умное голосование»
Еще до подачи иска «Вулинтертрейд» уведомила Google и «Яндекс» о нарушении своих прав и потребовала прекратить «незаконное использование» товарного знака «Умное голосование»
Российских автомобилистов предупредили о введении новых штрафов в 2022 году
ПДД
Российских автомобилистов предупредили о введении новых штрафов в 2022 году
В России в 2022 году появятся новые автомобильные штрафы. В настоящее время Минюст занимается подготовкой соответствующих поправок к Административный кодекс
Власти Гватемалы заподозрили россиян в подкупе президента «ковром с деньгами»
коррупция
Власти Гватемалы заподозрили россиян в подкупе президента «ковром с деньгами»
Генпрокуратура Гватемалы заподозрила руководство добывающей компании с российским финансированием в подкупе президента страны Алехандро Джамматтеи
Паралимпийская сборная России завоевала уже 103 награды. Это рекордный для нее результат
паралимпиада в токио
Паралимпийская сборная России завоевала уже 103 награды. Это рекордный для нее результат
Сейчас в активе российской сборной 33 золотые, 28 серебряные и 42 бронзовые награды. Наша страна в общем медальном зачете находится на третьем месте, завоевав 103 награды
Тебе - половина, и мне - половина! Мою половину - напополам!
Алексей Навальный
Тебе - половина, и мне - половина! Мою половину - напополам!
Оппозиционер Алексей Навальный, ставший в феврале 2021 года лауреатом премии фонда Бориса Немцова, решил перечислить денежную выплату в размере 10 тысяч евро семьям политических заключенных
Экономика
Аналитики Сбербанка спрогнозировали снижение доходов россиян на 14%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали снижение доходов российских граждан к 2035 году на 14%. Это может произойти при отсутствии «зеленой» ESG-трансформации
На Дальнем Востоке появится новый город на 300 тысяч человек
дальний восток
На Дальнем Востоке появится новый город на 300 тысяч человек
Минвостокразвития сообщило о строительстве нового города на Дальнем Востоке. В ходе Восточного экономического форума было принято решение о возведении города Спутник в 30 км от Владивостока
Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости COVID
коронавирус
Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости COVID
В 8 регионах на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 осложняется, а в 46 регионах уровень заболеваемости, напротив, снижается. Остальные регионы остаются на плато
Группа ABBA сообщила о выпуске первого за 40 лет альбома
концерты
Группа ABBA сообщила о выпуске первого за 40 лет альбома
Популярная шведская группа ABBA анонсировала выход первого за 40 лет студийного альбома и объявила о реюнионе. Соответствующее заявление музыканты сделали во время YouTube-стрима из Лондона
«Главное — хладнокровие и спокойствие»
выборы в Госдуму
«Главное — хладнокровие и спокойствие»
Редакция «Новой газеты» передала в Центризбирком запись секретного тренинга, на котором обсуждалась фальсификация результатов выборов в подмосковном Королеве. «Главное — хладнокровие и спокойствие», — заявила куратор фальсификаций
Санкции не помеха
Леонид Слуцкий
Санкции не помеха
Семья Леонида Слуцкого владеет не только дорогостоящей недвижимостью в России (ранее СМИ сообщали о шикарном пентхаусе жены депутата и коттедже в элитном поселке «Миллениум парк» его дочери), но и активами за границей
Борцы с коррупцией нашли у семьи Алексея Гордеева недвижимость на 1,5 млрд рублей
имущество чиновников
Борцы с коррупцией нашли у семьи Алексея Гордеева недвижимость на 1,5 млрд рублей
Команда Алексея Навального нашла у семьи вице-премьера Алексея Гордеева недвижимость общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Сейчас правительственный чиновник баллотируется в Госдуму