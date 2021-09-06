Полицейские сорвали матч между Бразилией и Аргентиной. Несколько игроков не прошли карантин
В Бразилии сотрудники полиции прервали футбольный матч между сборной страны и Аргентиной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года
В Бразилии сотрудники полиции прервали футбольный матч между сборной страны и Аргентиной в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. Полицейские объяснили свои действия тем, что на поле вышли игроки, которые не прошли карантин.
Примерно на 10-й минуте отборочного матча произошла потасовка между игроками сборной Аргентины и членами тренерского штаба соперника. Причиной инцидента стало появление на поле бразильских полицейских и сотрудников Минздрава страны.
В итоге игроки сборной Аргентины решили уйти в подтрибунное помещение. Счет на табло был 0:0.
В полиции заявили, что игра была прервана из-за нарушения протокола по коронавирусу. По данным силовиков, четверо аргентинских игроков из Английской премьер-лиги (АПЛ) — Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро — не прошли 14-дневный карантин.
В полиции уточнили, что указанные футболисты заявили властям, что не посещали Великобританию, хотя играют в английских клубах.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони на это заявил, что власти Бразили могли бы заранее сообщить о сложившейся ситуации, а не дожидаться начала важного матча, чтобы его прервать.
«То, что произошло сегодня — прискорбно для футбола, это создает плохой имидж. Люди вышли на поле, чтобы сорвать матч», - отметил в свою очередь руководитель футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа.
Отборочный матч между Бразилией и Аргентиной перенесен на неопределенное время.