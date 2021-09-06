06 сентября 2021, 02:35
Минздрав России призвал страны G20 к взаимному признанию ковид-сертификатов
Минздрав России обратился к странам «большой двадцатки» (G20) с призывом рассмотреть вопрос о взаимном признании фактов вакцинации от коронавируса препаратами, которые одобрены регуляторами этих стран
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Министерство здравоохранения России обратилось к странам «большой двадцатки» (G20) с призывом рассмотреть вопрос о взаимном признании фактов вакцинации от коронавируса препаратами, которые одобрены регуляторами этих стран.
Глава ведомства Михаил Мурашко во время сессии министров здравоохранения стран G20 заявил о важности формирования общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения привитых людей. Для этого страны «двадцатки» должны рассмотреть вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации препаратами, одобренными уполномоченными органами стран, сообщают «Ведомости».
При этом регуляторная оценка вакцин против COVID-19 должна основываться исключительно на научных фактах и не иметь политической окраски.