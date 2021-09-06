В Гвинее военные устроили мятеж и задержали президента страны
Главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Вместе с президентом военные задержали несколько высокопоставленных чиновников
В Гвинее военные устроили государственный переворот и задержали президента страны Альфу Конде.
По данным Guinee News, главу государства захватили силы спецназначения, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Вместе с президентом военные задержали несколько высокопоставленных чиновников.
Местные СМИ сообщают, что в столице страны Конакри граждане вышли на улицы, чтобы отпраздновать задержание президента. Также сообщается, что жители гвинейцы просят «новых хозяев страны» освободить политических заключенных и объявить о послаблениях, которые позволили бы жителям «примириться и вздохнуть», сообщает The Insider (издание включено в реестр иностранных агентов).
Причиной мятежа СМИ называют решение Альфа Конде внести в Конституцию страны поправку, которая «обнуляет» его прежние президентский сроки. Он управляет Гвинеей уже 11 лет.
Напомним, что президент России Владимир Путин управляет страной уже 20 лет, а летом 2020 года в Конституцию была внесена поправка, которая «обнуляет» его прежние президентские сроки и позволяет снова баллотироваться на «пост №1».