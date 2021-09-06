06 сентября 2021, 00:37
В Ивановской области организуют избирательные участки возле магазинов
В Ивановской области избирком разрешил проводить выборы в Госдуму вне традиционных участков для голосования. Волеизъявление граждан будет организовано на футбольном поле, на остановках и рядом с магазинами
Фото: club-tm.ru
В Ивановской области избирком разрешил проводить выборы в Госдуму вне традиционных участков для голосования. Волеизъявление граждан будет организовано на футбольном поле, на остановках и рядом с магазинами.
Портал Ivanovo.news сообщает, что всего в Иваново планируется организовать пять участков для голосования вне участковых избирательных комиссий. Кроме того, в городе Вичуга также запланировано пять мест для «уличного» голосования. Урны для голосования установят на пустыре и рядом с торговыми палатками.
Аналогичные участки для голосования на улице также организуют в Кинешме и Шуе.
В ивановском облизбиркоме объяснили организацию избирательных участков на улице «отсутствием помещений для голосования».