В результате беспорядков в хабаровской колонии погибли два человека. Возбуждено дело
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту беспорядков в исправительной колонии №14 в городе Амурское Хабаровского края. В результате инцидента погибли два человека и еще пятеро пострадали
Следственный комитет возбудил два уголовных дела по факту беспорядков в исправительной колонии №14 в городе Амурское Хабаровского края. В результате инцидента погибли два человека и еще пятеро пострадали.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Дезорганизация работы исправительного учреждения» и «Убийство». В СКР заявили, что следователи оценят действия сотрудников колонии на предмет того, могли ли они принять меры по предотвращению конфликта между осужденными.
По данным «Интерфакса», в ИК-14 две конфликтующие группы арестантов устроили массовую драку с применением заточек. Сектор, где произошла драка между зэками, был оцеплен спецназом ФСИН, которые взяли ситуацию под контроль.
В результате беспорядков двое заключенных погибли, пятеро получили тяжелые травмы.