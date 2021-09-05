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05 сентября 2021, 12:50

ВГТРК удаляет из YouTube фрагмент дебатов с требованием освободить Навального

Государственный медиахолдинг ВГТРК удаляет c YouTube видеозапись предвыборных дебатов, в ходе которых лидер списка партии РПСС Максим Шевченко призвал власти освободить Алексея Навального

ВГТРК удаляет из YouTube фрагмент дебатов с требованием освободить Навального
Фото: nevnov.ru

Государственный медиахолдинг ВГТРК, в который входят телеканалы «Россия 1» и «Россия 24», удаляет c YouTube видеозапись предвыборных дебатов, в ходе которых лидер списка партии РПСС Максим Шевченко призвал власти освободить Алексея Навального.

Дебаты с участием Максима Шевченко на канале «Россия 24» вышли 30 августа. Его оппонентами были кандидаты от ЛДПР, партий «Гражданская платформа», «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Единая Россия» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость».

Свое выступление Максим Шевченко закончил следующими словами: «Прекратите делать внутреннюю политику способом воздействия на российское гражданское общество, прекратите загонять нас в диктатуру. Свободу политическим заключенным! Свободу журналистам! Освободите Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям!».

Этот отрывок широко разошелся по соцсетям и по YouTube, но сейчас его найти уже очень сложно. На портале сообщается, что просмотреть видео теперь невозможно.

При этом другие записи с дебатов, которые проходили на телеканалах «Россия 24» и «Россия 1», доступны для просмотра.

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