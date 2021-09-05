05 сентября 2021, 12:12
Российские паралимпийцы заняли третье место в медальном зачете Игр в Токио
Паралимпийская сборная России, которая выступает под нейтральным флагом, завоевала на летних играх в Токио 36 золотых медалей и заняла четвертое место в общем медальном зачете
Фото: yandex.ru
Паралимпийская сборная России, которая выступает под нейтральным флагом, завоевала на летних играх в Токио 36 золотых медалей и заняла четвертое место в общем медальном зачете.
В последний соревновательный день Паралимпиады, 5 сентября, будут разыграны еще четыре комплекта медалей: три — в бадминтоне и один — в баскетболе. При этом российские спортсмены на эти награды не претендуют.
Всего наши паралимпийцы завоевали 118 медалей - 36 золотых, 17 серебряных и 49 бронзовых. На втором месте медального зачета оказалась сборная США, а на первом месте - Китай с 95 золотыми медалями в активе.