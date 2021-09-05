Google и «Яндекс» запретили показывать в поисковой выдаче «Умное голосование»
Еще до подачи иска «Вулинтертрейд» уведомила Google и «Яндекс» о нарушении своих прав и потребовала прекратить «незаконное использование» товарного знака «Умное голосование»
Ставропольская компания по продаже овечьей шерсти «Вулинтертрейд», которая ранее получила право на логотип «Умного голосования», обратилась в Арбитражный суд с требованием запретить Google и «Яндексу» использовать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче как одно из ключевых слов поиска.
«Вулинтертрейд» просит суд привлечь Роспатент в качестве третьего лица.
Как сообщает РАПСИ, еще до подачи иска «Вулинтертрейд» уведомила Google и «Яндекс» о нарушении своих прав и потребовала прекратить «незаконное использование» товарного знака «Умное голосование», однако поисковики проигнорировали данное требование.
Теперь правообладатель логотипа «Умное голосование» намерен запретить его использование через суд.
В конце июня «Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака, идентичного логотипу проекту Алексея Навального «Умное голосование». Роспантент одобрил эту заявку в течение месяца, хотя обычно регистрация товарного знака занимает около года. Ускорить процедуру можно только заплапив за срочность прохождения регистрации.
После регистрации товарного знака в компании «Вулинтертрейд» заявили, что команда Навального незаконно использует логотип «Умного голосования».