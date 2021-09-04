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04 сентября 2021, 15:06

Российских автомобилистов предупредили о введении новых штрафов в 2022 году

В России в 2022 году появятся новые автомобильные штрафы. В настоящее время Минюст занимается подготовкой соответствующих поправок к Административный кодекс

Российских автомобилистов предупредили о введении новых штрафов в 2022 году
Фото: Победа

В России в 2022 году появятся новые автомобильные штрафы. В настоящее время Минюст занимается подготовкой соответствующих поправок к Административный кодекс.

Так, власти расширят перечень неисправностей, при которых будет нельзя эксплуатировать транспортное средство. Это, например, стертые покрышки, разная резина на передних и задних колесах, шины не по сезону, поврежденный бампер, незаконные лебедки, отсутствие подголовников, козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены производителем в конкретной модели автомобиля.

Будут введены и штрафы в размере 500 рублей за горящий индикатор неисправности двигателя Check Engine, наклейки на фарах и наличие на лобовом стекле помех для обзора (навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки), сообщает Avtonews.

С 1 марта 2022 года будет введен штраф в размере двух тысяч рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра (сейчас штраф составляет 500-800 рублей).

Еще одно новшество - введение понятия средней скорости, что осложнит водителям возможность оспаривать штрафы за превышение разрешенной скорости. Порог превышения скорости без штрафа сохранится на действующем уровне — 20 километров в час, хотя раньше и предлагалось снизить его до 10 километров в час.

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