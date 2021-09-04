Власти Гватемалы заподозрили россиян в подкупе президента «ковром с деньгами»
Генпрокуратура Гватемалы заподозрила руководство добывающей компании с российским финансированием в подкупе президента страны Алехандро Джамматтеи
Генпрокуратура Гватемалы заподозрила руководство добывающей компании с российским финансированием в подкупе президента страны Алехандро Джамматтеи. По данным ведомства, главе государства в резиденцию доставили ковер, наполненный деньгами.
Пока Алехандро Джамматтеи не стал фигурантом уголовного дела о получении взятки, так как ему еще не объявлен импичмент.
По данным «Коммерсанта», о ковре с деньгами рассказал один из свидетелей по делу. По его словам, когда россияне доставили ковер с деньгами, один из них сказал, что «с портом им открыты двери».
По данным СМИ, в августе Национальная портовая компания Санто-Томас-де-Кастилья (EMPORNAC) сообщила о предложении компании MayaNiquel построить объекты на неиспользуемой территории порта и вложить в проект 30 млн долларов. В свою очередь депутаты партии «Национальный союз надежды» (UNE) представили документы, в которых говорилось, что в феврале в Гватемалу приезжали представители российской атомной компании, заинтересованные в добыче урана. Аренда в Санто-Томас-де-Кастилье была связана именно с планами российской атомной компании.