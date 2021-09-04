Организаторы митинга в поддержку журналистов-инагентов подали в суд на мэрию Москвы
Организаторы митинга в поддержку журналистов, внесенных в реестр иностранных агентов, подали судебные иски к мэрии Москвы из-за отказа в согласовании акции
Организаторы митинга в поддержку журналистов, внесенных в реестр иностранных агентов, подали судебные иски к мэрии Москвы из-за отказа в согласовании акции.
Сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова сообщила РБК, что 23 августа организаторы акции обратились в мэрию с просьбой разрешить провести митинг в поддержку журналистов-инагентов на Пушкинской площади или на Никитском бульваре 4 сентября. Мероприятие было рассчитано на 500 человек.
Московские власти в проведении акции протеста отказали под предлогом антикоронавирусных ограничений. При этом культурные и спортивные мероприятия численностью не более 500 человек проводить в столице можно.
Организаторы митинга намерены добиваться признания незаконным указа мэра Сергея Собянина о запрете проведения публичных акций, а также признания незаконным решения об отказе согласовать митинг.
Иски активисты подали сразу в три московских суда, чтобы не возникло проблем с вопросом о подсудности дела.