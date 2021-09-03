В Петербурге из детского сада после визита губернатора пропали мебель и игрушки
В Санкт-Петербурге в новом детском саду № 49 в поселке Шушары после визита губернатора Александра Беглова пропали новые кровати, жалюзи, игрушки, столы и стулья
Фото: ВКонтакте/Шумные Шушары
В Санкт-Петербурге в новом детском саду № 49 в поселке Шушары после визита губернатора Александра Беглова пропали новые кровати, жалюзи, игрушки, столы и стулья.
Пользователи группы «Шумные Шушары» пишут, что во время визита Беглова вся мебель в саду была на месте, а как только высокопоставленный чиновник уехал - пропала.
По словам местных жителей, из 30 спальных мест в группе на момент открытия осталось только девять, а двухкомнатные группы, рассчитанные на игровую и спальню для 30 детей, стали двумя группами на 60 человек.
«Все, что вы показывали на картинках, исчезло!», «После отъезда губернатора карета превратилась в тыкву» —возмутились родители малышей.
В Смольном данную информацию пока не прокомментировали.