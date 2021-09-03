Сайт издания Readovka разблокировали после удаления статей о депутате Саблине
Роскомнадзор разблокировал сайт онлайн-издания Readovka. Сайт снова заработал после того, как редакция удалила семь статьей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине
Роскомнадзор разблокировал сайт онлайн-издания Readovka. Сайт снова заработал после того, как редакция удалила семь статьей о депутате Госдумы Дмитрии Саблине.
От Readovka власти требовали удалить эти публикации, хотя в их отношении не было принято никаких судебных решений.
В издании сообщили, что блокировка сайта произошла после того, как подмосковные приставы пригрозили Роскомнадзору возбуждением дела против ведомства за неисполнение их требований. Судебные разбирательства идут по одному конкретному материалу (он уже снят), однако приставы требовали удаления еще семи материалов, посвященных деятельности депутата Дмитрия Саблина. В итоге Readovka пришлось удалить и эти статьи.
«Очень надеемся, что на этом наш затянувшийся сериал с блокировками от подмосковных приставов закончится», — отметили в редакции.