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03 сентября 2021, 15:44

ЦИК пообещал разобраться с тренингом по краже голосов избирателей в Королеве

Центризбирком направил группу оперативного реагирования в подмосковный Королев для изучения аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям результатов голосования на сентябрьских выборах

ЦИК пообещал разобраться с тренингом по краже голосов избирателей в Королеве
Фото: Life.ru

Центризбирком направил группу оперативного реагирования в подмосковный Королев для изучения аудиозаписи с «инструктажем» по фальсификациям результатов голосования на сентябрьских выборах. Ранее запись с этого «тренинга» обнародовала «Новая газета».

В телеграм-канале ЦИК сообщается, что если информация «Новой» подтвердиться, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность.

Комиссия также направила официальные письма Генпрокурору Игорю Краснову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в Мособлизбирком с просьбой «принять необходимые меры для предотвращения фальсификаций итогов голосования».

«Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять «всплывают» в том или ином должностном качестве, и перечеркивают труд наших коллег из избирательной системы», - говорится в заявлении ЦИК.

Напомним, что запись с инструктажа по фальсификации итогов выборов передал «Новой» один из его участников. Куратор фальсификации объясняла участникам «тренинга», что «Единая Россия» должна набрать 42-54% голосов, а сами они должны сохранять «спокойствие и хладнокровие», а также не бояться, что их поймают и накажут.

«Новая газета» пишет, что по тембру и манере говорить куратором фальсификаций могла быть советник главы Королева Жанна Прокофьева.

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