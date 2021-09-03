03 сентября 2021, 15:00
Паралимпийская сборная России завоевала уже 103 награды. Это рекордный для нее результат
Сейчас в активе российской сборной 33 золотые, 28 серебряные и 42 бронзовые награды. Наша страна в общем медальном зачете находится на третьем месте, завоевав 103 награды
Фото: hubloid.ru
Паралимпийская сборная России обновила свое предыдущее достижение по числу завоеванных медалей на летних играх в Токио.
Сейчас в активе российской сборной 33 золотые, 28 серебряные и 42 бронзовые награды. Наша страна в общем медальном зачете находится на третьем месте, завоевав 103 награды.
Сегодня еще одну медаль высшей пробы принес пловец Роман Жданов на дистанции 50 метров на спине в классе S4. Жданов стал уже трехкратным чемпионом Игр-2020.
Как отмечает «Чемпионат», ранее лучшим результатом российской сборной на летних Паралимпиадах были 102 медали, завоеванные на летних Играх в Лондоне в 2012 году.