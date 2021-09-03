Алексей Навальный передал деньги с премии фонда Бориса Немцова семьям политзаключенных
Оппозиционер Алексей Навальный, ставший в феврале 2021 года лауреатом премии фонда Бориса Немцова, решил перечислить денежную выплату в размере 10 тысяч евро семьям политических заключенных
Оппозиционер Алексей Навальный, ставший в феврале 2021 года лауреатом премии фонда Бориса Немцова, решил перечислить денежную выплату в размере 10 тысяч евро семьям политических заключенных.
Алексей Навальный попросил Жанну Немцову «поделить эти деньги на равные четыре части по 2,5 тысячи и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне», сообщает «Новая газета».
Часть премии Навального получит семья оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов и признан экстремистской организацией) Павла Зеленского. Ранее его приговорили к двум годам лишения свободы за два поста в Twitter.
Также материальную помощь получит семья бывшего координатора архангельского штаба политика Андрея Боровикова, которого посадили на 265 года за репост клипа «Pussy» группы Rammstein в соцсети «ВКонтакте».