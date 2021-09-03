03 сентября 2021, 13:41
В ФСБ России опровергли информацию о задержании лидера «Мужского государства»
В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Дагестану сообщили, что человека по имени Владислав Поздняков никто не задерживал. В ведомстве при этом не исключили, что его могли задержать уже коллеги из Азербайджан
Фото: medialeaks.ru
В ФСБ России опровергли информацию о задержании основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
Ранее в телеграм-канале Позднякова появилась информация о том, что его задержали при пересечении границы с Азербайджаном.
В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Дагестану сообщили РИА Новости, что человека по имени Владислав Поздняков никто не задерживал. В ведомстве при этом не исключили, что его могли задержать уже коллеги из Азербайджана.