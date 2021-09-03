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Общество
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03 сентября 2021, 13:10

Программист с ДЦП из списка Forbes перечислил «путинские» 10 тысяч рублей «ОВД-Инфо»

Программист с ДЦП Иван Бакаидов, который входит в список перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes, перевел полученную от президента выплату в размере 10 тысяч рублей правозащитному проекту «ОВД-Инфо»

Программист с ДЦП из списка Forbes перечислил «путинские» 10 тысяч рублей «ОВД-Инфо»

Программист с ДЦП Иван Бакаидов, который входит в список перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes, перевел полученную от президента выплату в размере 10 тысяч рублей правозащитному проекту «ОВД-Инфо».

В своем Twitter петербургский программист выложил скриншоты с информацией о поступлении денег «по указу президента РФ» и об их перечислении «ОВД-Инфо». Скриншот уведомления о поступлении президентской выплаты он прокомментировал нецензурной фразой.

10 тысяч рублей Бакаидов получил в рамках предвыборных выплат пенсионерам, людям с инвалидностью, военнослужащим и курсантам военных училищ.

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