03 сентября 2021, 13:10
Программист с ДЦП из списка Forbes перечислил «путинские» 10 тысяч рублей «ОВД-Инфо»
Программист с ДЦП Иван Бакаидов, который входит в список перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes, перевел полученную от президента выплату в размере 10 тысяч рублей правозащитному проекту «ОВД-Инфо»
Программист с ДЦП Иван Бакаидов, который входит в список перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии Forbes, перевел полученную от президента выплату в размере 10 тысяч рублей правозащитному проекту «ОВД-Инфо».
В своем Twitter петербургский программист выложил скриншоты с информацией о поступлении денег «по указу президента РФ» и об их перечислении «ОВД-Инфо». Скриншот уведомления о поступлении президентской выплаты он прокомментировал нецензурной фразой.
10 тысяч рублей Бакаидов получил в рамках предвыборных выплат пенсионерам, людям с инвалидностью, военнослужащим и курсантам военных училищ.