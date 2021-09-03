03 сентября 2021, 11:37
На Сахалине экологи обнаружили могильники горбуши. Браконьеры ловят ее ради икры
В Макаровском районе Сахалинской области, на нерестовой реке обнаружили могильники горбуши, которая была выпотрошена и выброшена браконьерами
Фото: Российская газета
В Макаровском районе Сахалинской области, на нерестовой реке обнаружили могильники горбуши, которая была выпотрошена и выброшена браконьерами.
Представители «Экологической вахты Сахалина» сообщили «Интерфаксу», что активисты обследовали реку Лазовая и обнаружили там огромные могильники горбуши, выловленной и выброшенной браконьерами. Только на небольшом участке русла реки Лазовая экологи нашли семь крупных могильников, в которых находилось около 100 тонн рыбы.
Экологи считают, что браконьеры ловили горбушу ради заготовки икры, а затем ее просто выбрасывали. Незаконный вылов продолжался не менее недели.