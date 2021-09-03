Аналитики Сбербанка спрогнозировали снижение доходов россиян на 14%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали снижение доходов российских граждан к 2035 году на 14%. Это может произойти при отсутствии «зеленой» ESG-трансформации
Аналитики Сбербанка спрогнозировали снижение доходов российских граждан к 2035 году на 14%. Это может произойти при отсутствии «зеленой» ESG-трансформации.
«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть. Если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14%, или 5 трлн рублей — это суммарные потери бюджета Российской Федерации», - сообщил глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводит РИА Новости.
Основными проблемами для России Герман Греф назвал падение экспортной выручки, сокращение занятости, моногорода и утрату лидерства России в области мировой энергетики из-за развития альтернативных источников энергии.
Отметим, что реальные доходы граждан падают восьмой год подряд. Финансовые трудности у граждан начались после присоединения Крыма, введения санкций и падения курса рубля.