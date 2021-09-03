03 сентября 2021, 10:58
На Дальнем Востоке появится новый город на 300 тысяч человек
Минвостокразвития сообщило о строительстве нового города на Дальнем Востоке. В ходе Восточного экономического форума было принято решение о возведении города Спутник в 30 км от Владивостока
Фото: geliovostok.ru
Минвостокразвития сообщило о строительстве нового города на Дальнем Востоке. В ходе Восточного экономического форума было принято решение о возведении города Спутник в 30 км от Владивостока.
Спутник будет построен на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская». Предполагается, что жить в нем будут около 300 тысяч человек. В рамках проекта планируют построить 2,8 млн квадратных метров жилья.
Соглашение о строительстве нового города подписали Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края, госкорпорация ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».