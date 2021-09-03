Власти Польши из-за мигрантов ввели режим ЧС на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на территории районов страны, которые прилегают к границе с Белоруссией. Такое решение принято в рамках обеспечения безопасности Польши и всего Евросоюза
Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на территории районов страны, которые прилегают к границе с Белоруссией. Такое решение принято в рамках обеспечения безопасности Польши и всего Евросоюза.
Режим ЧС в приграничных районах вводится сроком на 30 суток. Данный режим предполагает запрет на массовые мероприятия, фото и видеосъемку определенных объектов или участков, а также ограничение на посещение некоторых территорий. Гражданам предписано всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность.
Режим ЧС в связи с миграционным кризисом на границе также ввели соседние с Беларусью Литва и Латвия. Страны ЕС в последние несколько месяцев фиксируют рост потока мигрантов из стран Африки.
Польша, Литва и Латвия винят в миграционном кризисе власти Белоруссии, которые ослабили контроль на границе. В Минске эти обвинения считают необоснованными.
Зампред государственного пограничного комитета республики Роман Подлинев назвал бездоказательными обвинения Евросоюза в том, что Беларусь создала «миграционный кризис», ведет «гибридную войну» против Европы и якобы на автомобилях привозит мигрантов к границе.