03 сентября 2021, 10:00
Глава Роспотребнадзора сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 8 регионах
В 8 регионах на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 осложняется, а в 46 регионах уровень заболеваемости, напротив, снижается. Остальные регионы остаются на плато
Фото: Ura.ru
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о серьезном росте заболеваемости коронавирусом в восьми регионах страны.
В эфире телеканала «Россия 24» главный санитарный врач страны сообщила, что в 8 регионах на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 осложняется, а в 46 регионах уровень заболеваемости, напротив, снижается. Остальные регионы остаются на плато.
Анна Попова также отметила, что заметней всего заболеваемость коронавирусом снижается в тех регионах, где вакцинировано более 60% взрослого населения.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что осенью после возвращения россиян из отпусков и начала учебного года в школах и вузах в стране начнется новая волна коронавируса.