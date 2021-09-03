Росимущество поддержало инициативу ОНФ передавать конфискованные товары малоимущим
Росимущество поддержало инициативу передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах
Росимущество поддержало инициативу передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах.
Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Алексея Пономарева на предложение Общероссийского народного фронта.
Ранее в ОНФ предложили передавать конфискованные сотрудниками таможни вещи благотворительным фондам, которые в свою очередь могли бы выступить бы в роли операторов по сбору и распределению товаров нуждающимся гражданам.
В организации назвали неправильным, что при наличии большого числа малоимущих граждан на таможне партиями уничтожают хорошие товары.
В Росимуществе отметили, что вопрос о передаче конфискованных товаров благотворительным организациям «в целом заслуживает внимания». В ведомстве пообещали обсудить и проработать этот вопрос.
По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2021 года на учете таможенных органов находилось 7,4 тысячи конфискованных товарных партий объемом более 66,7 тыс. кубометров и стоимостью более 5,2 млрд рублей.