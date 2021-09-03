Сервис GetContact обязали передавать спецслужбам данные о пользователях
Мобильное приложение GetContact, с помощью которого можно определять владельцев незнакомых номеров телефонов, российские власти внесли в реестр организаторов распространения информации
Мобильное приложение GetContact, с помощью которого можно определять владельцев незнакомых номеров телефонов, российские власти внесли в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что сервис обязан передавать спецслужбам сведения о пользователях.
GetContact в реестре организаторов распространения информации обнаружила «Роскомсвобода». Теперь сервис обязан в соответствии с российским законодательством собирать, хранить и делиться пользовательскими данными со спецслужбами по их запросам.
Сервис GetContact объединяет базу контактов пользователя с контактами других подписчиков приложения, что позволяет узнать, кто звонит с незнакомого номера.
Поскольку для работы GetContact необходимо предоставить доступ к списку контактов, которые загружаются на сервер компании, то пользователь передает компании не только свой номер, но и все записанные в телефоне контакты.