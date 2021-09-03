03 сентября 2021, 04:23
Группа ABBA сообщила о выпуске первого за 40 лет альбома
Популярная шведская группа ABBA анонсировала выход первого за 40 лет студийного альбома и объявила о реюнионе. Соответствующее заявление музыканты сделали во время YouTube-стрима из Лондона
Фото: news.liga.net
Популярная шведская группа ABBA анонсировала выход первого за 40 лет студийного альбома и объявила о реюнионе. Соответствующее заявление музыканты сделали во время YouTube-стрима из Лондона.
Новый альбом получил название Voyage, в нем будет десять песен. Доступен альбом будет 5 ноября.
Две новые композиции — I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down — были представлены музыкантами в ходе стрима.
ABBA также откроет собственную арену в Лондоне, где состоится несколько концертов группы. Однако на сцену выйдут не сами музыканты, а их «молодые» голограммы, получившие название «аббатары». Виртуальных участников группы создал режиссер «Звездных войн» Джордж Лукас, пишет «Новая газета».