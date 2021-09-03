Курганские полицейские пригрозили штрафами родителям, которые попросили президента решить вопрос с новой школой
В Курганской области сотрудники полиции пришли к родителям учеников сельской школы в Кетове, после того как они подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с новым зданием школы
В Курганской области сотрудники полиции пришли к родителям учеников сельской школы в Кетове, после того как они подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с новым зданием школы.
Как сообщает издание 7х7, в 2016 году Минобразования и правительство Курганской области подписали соглашение о выделении 682 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн рублей из регионального на строительство новой школы в Кетове.
Подрядчиком стала фирма «Эверест», которая в 2020 году построила современную школу на 1,1 тысячи мест в поселке Кетово. Однако на момент сдачи здания подрядчик оценил выполненные работы в 998 млн рублей. Окончательная сумма выросла из-за подорожания стройматериалов и повышения НДС. В итоге местные власти отказались выкупать школу, а дети продолжают учиться в старом здании.
Родители учеников решили написать обращение президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с новым зданием школы. Активисты собрали более тысячи подписей, а 1 сентября повесили шарики на ворота недавно построенного здания школы, которое власти до сих пор не открыли.
Уже в тот же день к родителям школьников пришли сотрудники полиции. Силовики искали подписные листы и угрожали штрафами за проведение акции.