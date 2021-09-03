«Новая газета» передала в ЦИК запись тренинга по краже голосов в пользу «Единой России» в Королеве
Редакция «Новой газеты» передала в Центризбирком запись секретного тренинга, на котором обсуждалась фальсификация результатов выборов в подмосковном Королеве
Редакция «Новой газеты» передала в Центризбирком запись секретного тренинга, на котором обсуждалась фальсификация результатов выборов в подмосковном Королеве.
Женщина, которая проводила инструктаж, также рассказала остальным участникам тренинга о новшествах при проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму, об организации работы, о способах фальсификации и действиях, исключающих риск попасться на краже голосов избирателей.
«Главное — хладнокровие и спокойствие», — заявила куратор фальсификаций.
Один из присутствующих сделал аудиозапись инструктажа и передал ее журналистам «Новой газеты». Издание отмечает, что по голосу куратор инструктажа похожа на советника главы Королева Жанны Прокофьевой.
«Новая» напоминает, что именно пользователь под ником «Жанна Прокофьева» руководил телеграм-чатом «Сентябрь 2019», где председатели участковых комиссий обсуждали фальсификации на выборах в городской совет осенью 2019 года.
На новой записи куратор рассказала, как избиркомы при поддержке администрации Королева будут фальсифицировать выборы в пользу «Единой России» по технологии, против которой «бессильно даже «умное голосование» (проект Алексея Навального - ред.)». По словам женщины, партия власти должна получить 42-45% голосов.
Куратор фальсификаций также отметила, что задача обеспечить победу «Единой России» была поставлена Главным управлением территориальной политики правительства Московской области.
«Была большая просьба, чтобы все прошло как белый лист: чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства», - добавила куратор.