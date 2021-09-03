Лидера «Мужского государства» задержали на границе с Азербайджаном
Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил в его Telegram-канале один из администраторов
Лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил в его Telegram-канале один из администраторов.
В сообщении говорится, что Позднякова задержали при пересечении границы с Азербайджаном. Другие подробности пока не сообщаются.
Администратор также призвал сторонников «Мужского государства» не переводить деньги на карту Позднякова, так как ее могут заблокировать.
Отметим, что информация о задержании Владислава Позднякова появилась через несколько дней после скандальной ситуации вокруг сети японских ресторанов «Тануки».
Сторонники «Мужского государства» атаковали сайт «Тануки» из-за рекламного поста с темнокожим мужчиной и флагом ЛГБТ-сообщества. Затем неизвестные «заминировали» все рестораны сети в Москве. Представители «Тануки» обратились в правоохранительные органы.