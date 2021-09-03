03 сентября 2021, 01:37
Министр культуры Крыма пришла на школьную линейку в прозрачном костюме
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников
Фото: Пресс-служба Минкультуры Крыма
Министр культуры республики Крым Арина Новосельская пришла на школьную линейку 1 сентября в костюме из прозрачной ткани, чем вызвала возмущение родителей учеников.
Высокопоставленная чиновница посетила торжественную линейку в школе-лицее имени Макаренко в Симферополе. На мероприятие Арина Новосельская пришла в белом брючном костюме из полупрозрачной кружевной ткани.
Родители школьников наряд министра не оценили и обвинили ее в нарушении регламента делового дресс-кода, сообщает «Комсомольская правда».
«Значит, учителя молодые не имеют права на пляже делать фото в купальниках и выставлять их в сеть, а эта… Без стыда и совести появляется в школе в таком прикиде», —отметил один из родителей.