Государство намерено взыскать с экс-министра Михаила Абызова 35 млрд рублей
Государство намерено взыскать с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова 35 млрд рублей. В такую сумму следствие оценило ущерб по четырем уголовным делам, фигурантом которых является бывший чиновник
Государство намерено взыскать с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова 35 млрд рублей. В такую сумму следствие оценило ущерб по четырем уголовным делам, фигурантом которых является бывший чиновник.
В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) пояснили «Интерфаксу», что речь идет о 32,5 млрд рублей основного долга и еще 2,2 млрд рублей исполнительного сбора.
Согласно материалам следствия, Михаил Абызов, занимая с 2012 года по 2018 год государственную должность, скрывал факт того, что он владеет пятью офшорными компаниями, зарегистрированными на Кипре, а также ценными бумагами десяти российских компаний общей стоимостью 9 млрд рублей.
Следствие также выяснило, что во время госслужбы г-н Абызов продолжал заниматься бизнесом. Свои фирмы он оформил на подставных лиц, а на территории Кипра и Москвы организовал теневые офисы, размещенные для конспирации в жилых квартирах.