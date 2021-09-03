Московское метро потребовало от прыгнувшей на рельсы пассажирки 255 тысяч рублей
В июле москвичка Александра Демидова прыгнула под электропоезд на станции «Ольховая». Девушка почти не пострадала и сама смогла подняться на платформу
Фото: kudamoscow.ru
Московский метрополитен подал в суд на женщину, которая упала на рельсы, но в результате происшествия не пострадала.
В июле москвичка Александра Демидова прыгнула под электропоезд на станции «Ольховая». Девушка почти не пострадала и сама смогла подняться на платформу. Однако из-за падения человека на рельсы пришлось на пять минут остановить движение поездов и отменить два состава.
Столичная подземка оценила убытки в 255 459 рублей. Также в судебном иске отмечается, что машинист поезда пережил серьезный стресс, поскольку по вине ответчицы он едва не стал причастным к смерти человека, сообщает телеграм-канал Mash.
Заседание по иску метрополитена назначено на 20 сентября.