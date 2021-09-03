Дочь депутата и фигуранта санкционных списков Леонида Слуцкого поступила в американскую школу в Швейцарии
Семья Леонида Слуцкого владеет не только дорогостоящей недвижимостью в России (ранее СМИ сообщали о шикарном пентхаусе жены депутата и коттедже в элитном поселке «Миллениум парк» его дочери), но и активами за границей
Семья депутата Госдумы пяти созывов Леонида Слуцкого владеет не только дорогостоящей недвижимостью в России (ранее СМИ сообщали о шикарном пентхаусе жены депутата и коттедже в элитном поселке «Миллениум парк» его дочери), но и активами за границей.
Радио «Свобода» (издание включено в реестр инагентов) сообщает о недвижимости на турецком курорте, которой пользуется семья Леонида Слуцкого, а также об учебе младшей дочери депутата в престижной американской школе в Швейцарии.
Издание со ссылкой на аккаунт младшей дочери парламентария Лиды Слуцкой в TikTok сообщает, что 1 сентября 2021 года девочка пошла учиться в американскую школу в Швейцарии. Обучение в этой школе стоит десятки тысяч долларов в год, а возвращаться в Россию дочь депутата не планирует. Напомним, что сам Леонид Слуцкий находится под санкциями США и Евросоюза.
В России девочка училась в одной самых дорогих частных школ страны «Президент».
Пока депутат рассказывает в интервью российским СМИ о том, что он предпочитает тратить деньги на восстановление храмов, а не на предметы роскоши, его жена и дочь значительную часть времени на протяжении последних трех лет проводили на элитном турецком курорте Six Senses Kaplankaya в окрестностях Бодрума. Жили ближайшие родственницы депутата Госдумы на вилле стоимостью около 3 млн евро (260 млн рублей).
Отдыхают жена и дочь Леонида Слуцкого не только в Турции, но и на других курортах. За последние три года Лида с мамой отдохнули в Таиланде, Гонконге, на Гренаде и Мальдивах, а также в Дубае. Все перемещения Лидии Слуцкой происходят на арендованных бизнес-джетах.
Согласно официальной декларации о доходах, Леонид Слуцкий заработал в 2020 году 5,6 млн рублей (77 тысяч долларов), а его супруга – чуть около 250 тысяч рублей (3,5 тысячи). Декларации за прошлые годы особо не отличаются от действующего официального заработка депутата Госдумы от ЛДПР.
Радио «Свобода» также отмечает, что после выхода расследования Лидия Слуцкая ограничила доступ к своему аккаунту, в котором ранее охотно демонстрировала семейный особняк на Рублевке и виллу в Турции.