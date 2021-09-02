Борцы с коррупцией нашли у семьи Алексея Гордеева недвижимость на 1,5 млрд рублей
Команда Алексея Навального нашла у семьи вице-премьера Алексея Гордеева недвижимость общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Сейчас правительственный чиновник баллотируется в Госдуму
Команда Алексея Навального нашла у семьи вице-премьера Алексея Гордеева недвижимость общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Сейчас правительственный чиновник баллотируется в Госдуму по 90-му одномандатному округу в Воронежской области.
Борцы с коррупцией выяснили, что супруге Алексея Гордеева Татьяне принадлежит квартира площадью 252 кв.м и стоимостью 260 млн рублей в доме, который располагается напротив Третьяковской галереи. Эту жилплощадь Гордеева приобрела, когда ее супруг занимал должность главы Минсельхоза.
Татьяна Гордеева ранее была учредителем компании «Агробизнес», а недавно передала свою долю супруге главы Россельхознадзора Сергея Данкверта Инне.
Дочь вице-премьера Варвара Маслова, которая работает преподавателем в МГУ имени Ломоносова, владеет долей в «Агропромсервисе» и двумя квартирами в Москве: в доме на Трехгорном валу (площадь квартиры составляет 136 кв. м) и в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках (площадь 152 кв.м). Стоимость этих квартир оценивается в 59 и 185 млн рублей.
Сын Алексея Гордеева Никита владеет участком площадью 44 сотки в подмосковной деревне Жуковка, что на «элитном» Рублевском шоссе. На этом участке стоит дом площадью 975 кв.м и гостевой дом на 250 кв.м. Также Никита Гордеев владеет участком с прудом и домом в 600-700 кв.м в деревне Урядино Касимовского района Рязанской области.
Теща высокопоставленного чиновника Валентина Сафронова владеет двумя участками земли общей площадью 3 тыс. 700 кв.м в элитном коттеджном поселке Зеленый Мыс на Пестовском водохранилище (Московская область). Сейчас там идет строительство двум домов.