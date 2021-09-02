В Минприроды анонсировали введение в 2024 году запрета на одноразовый пластик
Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал введение окончательного запрета на производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году. Об этом правительственный чиновник объявил во время выступления на Восточном экономическом форуме
Глава Минприроды России Александр Козлов анонсировал введение окончательного запрета на производство одноразовых товаров из пластика в 2024 году. Об этом правительственный чиновник объявил во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Александр Козлов сообщил, что кабмин готовит поправки в законодательство о запрете использования пластика в быту, сообщает ТАСС.
Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве сферу экологии и обращения с отходами, сообщила, что запрет коснется не перерабатываемых и трудно извлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда.
Отметим, что экологическая организация «Гринпис» давно просит российские власти запретить пластиковую тару и в первую очередь одноразовый пластик, который является основным загрязнителем прибрежной территории России.